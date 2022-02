Lost Ark parte col botto su Steam: oltre 500.000 giocatori e non è ancora gratis per tutti

Lost Ark, il nuovo MMO sviluppato da Tripod Studio e Smilegate, sta ricevendo un'accoglienza strepitosa su Steam, dove al suo debutto ha già raggiunto oltre 500.000 giocatori. Considerando che il titolo è attualmente disponibile solo per chi ha acquistato precedentemente l'Accesso Anticipato, si tratta di un risultato a dir poco incoraggiante.

Nel momento in cui scriviamo, l'MMO sudcoreano ispirato alle meccaniche della serie di Diablo può attualmente contare su una playerbase di 528.798 giocatori, come rivela il portale di Steam Database. Un numero che ci aspettiamo possa crescere in maniera esponenziale una volta che, a partire dall'11 febbraio, il gioco sarà completamente free-to-play su Steam. Come sottolineato dall'analista di mercato DomsPlaying su Twitter, si tratta di un nuovo esempio di come dei prodotti precedentemente relegati al mercato asiatico possano godere di un appeal considerevole anche in territorio occidentale.

In Lost Ark i giocatori intraprendono un epico viaggio per il reame di Arkesia nei panni di un guerriero personalizzabile nelle fattezze e nel suo stile di combattimento. Il Diablo-like offre un vasto arsenale di armi con cui sbizzarrirsi ed un sistema di abilità mistiche. I giocatori sono liberi di lanciarsi nell'azione in solitaria o unirsi ai propri amici in un party co-op. Il titolo offre cinque classi iniziali: Mago, Assassino, Guerriero, Specialista nelle Arti Marziali e Pistolero.