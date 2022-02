Lost Ark: come accumulare rapidamente Pirate Coin

Come molti altri MMORPG, anche Lost Ark presenta un gran numero di valute da investire al fine d’acquistare articoli preziosi per il nostro personaggio. Una di queste è rappresentata dai Pirate Coin, che nel gioco firmato Smilegate risultano indispensabili per ottenere le migliori risorse per i propri viaggi in mare.

Queste monete servono infatti a potenziare la vostra nave insieme al suo equipaggio, così da imboccare rotte altrimenti inaccessibili. Inoltre, la loro importanza risiede anche nella possibilità di utilizzarle nel commercio con le navi mercantili, le stesse che nel gioco appaiono segnalate in blu e che vendono una vasta gamma di materiali. Detto ciò, ecco quali sono i modi più efficaci per accumulare Pirate Coin.

Prendere parte a eventi marittimi

Le acque di Lost Ark vengono regolarmente animate da eventi di vario tipo. In genere, completare questi episodi può ricompensarvi con qualche moneta, specie nel caso in cui riusciate ad abbattere i vascelli fantasma (Ghost Ship) che infestano quei mari.

Portare a termine gli incarichi di Una

Una volta raggiunto il livello 50, il free-to-play pubblicato da Amazon offre ai giocatori un’ampia scelta di incarichi secondari, che si dividono in giornalieri o settimanali a seconda del tempo concesso prima che si resettino. Accedere alla scheda Adventure (Alt + J), accettarli uno a uno e completarli dal primo all’ultimo, vi garantirà molti Pirate Coin.

Le isole del Procyon's Eye Compass

Una volta preso il largo a bordo di un’imbarcazione, i giocatori hanno modo di esplorare varie isole, alcune delle quali possono comparire durante particolari eventi limitati. Per tenere traccia di queste attività utili ad ottenere altri Pirate Coin, vi basta interagire con il simbolo della bussola sotto alla mini mappa.

In conclusione, sebbene accada di rado, ricordiamo che anche la pesca potrebbe fornirvi Pirate Coin. A proposito di consigli utili, avete già letto la nostra guida introduttiva a Lost Ark? Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre scoprire come ottenere animali da compagnia gratis su Lost Ark.