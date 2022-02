Lost Ark: come avere animali da compagnia gratis

Dopo più di anno trascorso in esclusiva per il mercato asiatico, l’MMORPG isometrico free-to-play di Tripod e Smilegate arriva finalmente in occidente grazie al supporto di un publisher del calibro di Amazon, che ha contribuito a rendere Lost Ark un successo prima ancora dell’uscita.

Come in ogni MMORPG che si rispetti, anche in Lost Ark avrete la possibilità di ottenere un animale da compagnia, chiamato in gergo con la parola inglese pet, il quale vi seguirà ovunque andrete durante il gioco fornendovi una serie di bonus e vantaggi interessanti: per fare un semplice esempio, i vostri compagni a quattro zampe saranno capaci di raccogliere il loot dei nemici al posto vostro, risparmiandovi così parecchio tempo e fatica.

Come ottenere un pet gratis

Durante l’avventura in Lost Ark potrete ottenere un gran numero di pet diversi acquistandoli attraverso il negozio in-game, ma il vostro primo animale da compagnia potrà essere riscattato in maniera totalmente gratuita fin dalle prime ore di gioco.

Dopo aver completato la missione Demons in Prideholme vi risveglierete all’interno della locanda della cittadina di Prideholme: qui potrete notare un’icona arancione nella parte bassa del vostro schermo che vi condurrà ad una nuova quest. Una volta iniziata, procedete andando a parlare con Blueberry, un NPC che si trova nella piazza su cui si affaccia la locanda, che vi spiegherà tutto quello che dovete sapere sui pet mandandovi infine a parlare con un altro NPC, chiamato Working Achatemeow, il personaggio che si occupa di gestire tutte le meccaniche legate agli animali da compagnia del gioco. Dopo un breve dialogo vi fornirà il vostro primo pet gratis: un Coniglio Bianco subito disponibile per tutti i personaggi collegati al vostro account.

Pet gratis con i Twitch drops

Un altro modo, stavolta limitato temporalmente, per ottenere animali gratis è quello di seguire le live su Twitch degli streamer con i drop attivi nell’ambito degli eventi dedicati al lancio del gioco in Occidente. Accumulando un totale di quattro ore di visualizzazione per queste dirette otterrete ben due pet aggiuntivi: Saphia e Helgaia. Pare che siano in molti ad aver sfruttato questa possibilità, visto che Lost Ark ha raggiunto un picco di 1.2 milioni di spettatori su Twitch.

