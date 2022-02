Lost Ark: come attivare il movimento automatico, anche sulle cavalcature

Mentre i giocatori di Lost Ark stanno continuando a scrivere 'Add me' nella chat di gioco per un obiettivo ben preciso, vi spieghiamo come fare per attivare il movimento automatico del personaggio nel free to play.

Sappiamo bene quanto possa essere fastidioso continuare ad effettuare click con il tasto sinistro (o destro, in base alle vostre impostazioni) per spostare il personaggio e raggiungere il prossimo obiettivo. Per questo motivo, abbiamo deciso di suggerirvi una pratica opzione la cui attivazione consente di semplificare in maniera sensibile gli spostamenti e di evitare totalmente di ricorrere al tasto del mouse per gli spostamenti.

Come ben saprete, il tasto T della tastiera permette di attivare il movimento automatico, ma questo sistema è piuttosto scomodo, dal momento che il personaggio continuerà a muoversi sempre e solo nella direzione iniziale. Sappiate però che esiste la possibilità di modificare questa funzione e renderla molto più comoda, facendo in modo che quando il movimento automatico è attivo il personaggio segua il cursore del mouse. Per attivare questa funzione dovete premere ESC, selezionare 'Settings' e individuare la scheda 'Gameplay' nella colonna a sinistra. Cliccate ore su 'Controls and display' e scorrete tra le varie impostazioni fino a trovare la sezione 'Combat settings': qui è presente un menu a tendina relativo alla voce 'Auto Move', che andrà modificata con l'opzione 'Toward the cursor'. Applicate la modifica e il gioco è fatto, ora potrete attivare il movimento automatico e direzionare il personaggio con il cursore del mouse, anche quando è in sella ad una cavalcatura.

Purtroppo tale opzione non funziona a bordo di una nave, ma in questo caso è possibile direttamente impostare il luogo da raggiungere sulla mappa tenendo premuto il tasto ALT e cliccando poi sul punto verso il quale muoversi, così che il percorso venga completato in automatico.

