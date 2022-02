Lost Ark: come si cambia il colore del cursore?

Lost Ark ha suscitato l’interesse degli utenti occidentali affamati di GDR action ed MMO. Tra le peculiarità dell’opera targata Smilegate troviamo le opzioni di personalizzazione accessibili tramite combinazioni di tasti. A tal proposito, ecco come cambiare l’aspetto del puntatore all’interno del fenomeno free-to-play del momento.

Tenete premuto il tasto Ctrl sinistro. Usate la rotellina del mouse per scorrere verso l'alto o verso il basso, così da navigare tra le varie colorazioni che il gioco mette a vostra disposizione. Soffermatevi su quella che preferite.

Per completezza vi ricordiamo che, oltre a questa pratica scorciatoia, Lost Ark mette a disposizione anche un altro metodo per intervenire sull'aspetto del proprio puntatore. Ecco come cambiare l’apparenza estetica del cursore passando attraverso il menu delle Impostazioni.

Aprite il menu di gioco tenendo premuto Alt + X. Accedete alle Impostazioni. Aprite la scheda relativa all’Accessibilità. Selezionate il colore del cursore che più vi aggrada.

