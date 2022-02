Lost Ark: come giocare in multiplayer con gli amici

Essendo un MMORPG free-to-play, per sua stessa natura Lost Ark offre il suo megliose affrontato insieme ad un gruppo di amici fidati. E trovare compagni di viaggio non è comunque difficile, dato il record di 1,31 milioni di giocatori di Lost Ark connessi in contemporanea su Steam.

Per incoraggiare la cooperazione tra gli utenti, gli sviluppatori hanno creato un menù dedicato alla gestione del proprio party e degli amici: all’interno della schermata Friends, raggiungibile tramite la pressione del tasto U, potrete infatti trovare tutte le opzioni necessarie per aggiungere nuovi amici e chiamarli a giocare insieme a voi. Per invitare qualcuno ad unirsi al vostro gruppo, selezionate il suo nome all’interno del menù Friends e premete il tasto Invite. Purtroppo, questo tipo di cooperazione tra giocatori è possibile solamente per gli utenti che hanno creato un personaggio all’interno dello stesso server: assicuratevi dunque di rispettare questo criterio imprescindibile prima di procedere con gli inviti.

Per aggiungere nuovi amici alla vostra lista esistono diversi metodi:

per inviare la richiesta di amicizia ad un giocatore nelle vostre vicinanze vi basterà tenere premuto il tasto Ctrl e premere sul loro avatar con il tasto destro del mouse: all’interno del menu contestuale che si aprirà potrete richiedere l’amicizia o semplicemente inviare un invito ad unirsi al vostro gruppo. in alternativa, potete cercare il nickname dell'utente che volete contattare all’interno del menù Friends e mandare da lì una richiesta di amicizia o di partecipazione al gruppo.

Purtroppo, allo stato attuale, non sembra essere possibile importare all’interno del gioco i vostri amici di Steam.

Nei primi giorni di lancio Lost Ark ha avuto numerosi problemi di accesso ai server, che a detta del team di sviluppo verranno presto risolti. Nel frattempo, gli utenti di Lost Ark potranno ricevere una cavalcatura gratis e altri bonus.