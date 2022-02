Lost Ark: come ottenere un secondo Founder's Pack gratis

Come ormai ben saprete, i server europei di Lost Ark sono sempre congestionati per il troppo traffico e, per spronare i giocatori a popolare altri lidi, sono stati distribuiti Founder's Pack gratuiti ad alcuni utenti. Scopriamo insieme come riscattare questi bonus e quali sono i criteri per poterli ricevere.

A poter ricevere questo importante premio gratis sono tutti quei giocatori che hanno effettuato il preorder di Lost Ark acquistando uno dei quattro diversi Founder's Pack, ovvero bronzo, argento, oro o platino. Chiunque abbia acquistato un bundle con l'accesso anticipato (ora non più in vendita), può ottenere all'interno del gioco un secondo pacchetto contenente tutti gli oggetti di quello originale ad eccezione dei Royal Crystal, poiché si tratta di un contenuto legato all'account e non al server. L'obiettivo degli sviluppatori è infatti quello di sfruttare questo regalo per incoraggiare gli utenti a ricominciare su un altro server, sebbene sia possibile ottenere i premi sullo stesso server sul quale è stato riscattato il primo Founder's Pack.

Chiunque soddisfi i requisiti non deve fare nulla di particolare per ottenere il pacchetto aggiuntivo, poiché questo verrà inviato all'inventario nel corso delle prossime ore (potrebbe già esservi arrivato). Per controllare se il vostro secondo Founder's Pack è già riscattabile, basta accedere all'inventario dallo store e cliccare poi su 'Claim' nell'elenco degli oggetti che possono essere aggiunti al vostro equipaggiamento. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come riscattare i Founder's Pack di Lost Ark, così da evitare banali errori che potrebbero compromettere alcuni di questi contenuti.

Ecco di seguito i contenuti che verranno inviati all'inventario degli utenti che soddisfano i requisiti:

Bronze Pack

Titolo "Fondatore"

Pet esclusivo dei Fondatori

Silver Pack

Tutti i contenuti del Bronze Pack

150 Royal Crystals

Gold Pack

Tutti i contenuti del Silver Pack

500 Royal Crystals

Northern Lawmaker Skin

Platinum Pack

Tutti i contenuti del Gold Pack

1,000 Royal Crystals

Founder’s Platinum Skin

Cavalcatura esclusiva dei Fondatori

Forziere Platino di benvenuto

Wallpaper esclusivo dei Fondatori per il menu di selezione del personaggio

Struttura esclusiva dei Fondatori per la Stronghold

Legendary Rapport Gift Selection Chest

Pacchetto di carte in edizione limitata

Va precisato che la Northern Lawmaker Skin e la Founder’s Platinum Skin sono contenuti che possono essere utilizzati esclusivamente sul personaggio che apre il forziere. Vi suggeriamo quindi di riflettere molto bene su quale dei vostri eroi applicare la skin, poiché non sarà possibile in alcun modo tornare indietro. Sappiate inoltre che il wallpaper esclusivo e il titolo di Fondatore non possono essere sbloccati se su quel server li avete già ottenuti con il precedente Founder's Pack.