Lost Ark: come riscattare i contenuti dei Founder's Pack ed evitare errori

L'attesa è giunta al termine e Lost Ark sta per aprire i battenti a tutti i giocatori, anche a coloro i quali non hanno avuto accesso anticipato ai server grazie all'acquisto di un Founder's Pack. A tal proposito, in questa guida cercheremo di spiegarvi come fare per ottenere i benefici inclusi in ciascuno dei pack a pagamento dell'MMORPG gratis.

Prima di spiegarvi i passaggi da seguire per riscattare i bonus che si trovano all'interno dei vari pacchetti a pagamento, occorre fare una precisazione. Il meccanismo attraverso il quale si possono ottenere questi oggetti ha alcune pesanti limitazioni che non possono essere ignorate e che potrebbero indurvi a perdere tutti o buona parte degli extra per i quali avete pagato. Tutti i bonus vengono infatti legati al server selezionato per la creazione del vostro primo personaggio e non solo: i singoli oggetti vengono legati all'eroe in uso quando li avete riscattati. Riflettete quindi molto bene non solo su quale server creare il vostro primo personaggio, ma anche a quale eroe associare i contenuti del pacchetto.

Come ottenere i bonus

Una volta deciso su quale dei vostri avatar usufruire di tutti i benefici, non dovete far altro che riscattare manualmente i bonus. Dopo aver effettuato l'accesso ed aver preso il controllo del personaggio, cliccate con il tasto sinistro del mouse sull'icona in alto a sinistra che ha la forma di una piccola scatola con sopra una freccia e vicino alla quale dovrebbe esserci il numero dei contenuti da riscattare. Seguendo questo passaggio, avrete l'opportunità di visualizzare a schermo un menu con l'elenco completo dei bonus, ciascuno dei quali è riscattabile singolarmente cliccando sul tasto "Claim". Ogni oggetto riscattato verrà inviato alla sezione "Inbox", ovvero la casella di posta in game e da lì potrete aggiungere i bonus al vostro inventario.

Cosa contengono i Founder's Pack

Ecco di seguito tutti i dettagli sul contenuto e sul costo dei vari pacchetti di Lost Ark:

Bronze (prezzo: 14,99euro)

Accesso anticipato di 3 giorni (non più valido)

Pet esclusivo dei Fondatori

Titolo "Fondatore"

Abbonamento della durata di 30 giorni "Crystalline Aura"

Silver (prezzo: 24,99 euro)

Tutti i bonus del Pacchetto Bronze

1.000 Royal Crystals

30 Piume per la Resurrezione

10.000 silver

Adventurer's Equipment Crate

Gatherer's Tool Chest

4 Adventurer's Ascent Chest (Livello 20, 30, 40 e 50)

Gold (prezzo: 49,99 euro)

Tutti i bonus del Pacchetto Silver

4.000 Royal Crystals

Costume esclusivo dei Fondatori

Slot per la creazione di un personaggio aggiuntivo

30 Piume per la Resurrezione

10.000 unità d'argento

4 Adventurer's Ascent Chest (Livello 20, 30, 40 e 50)

Platinum (prezzo: 99,99 euro)

Tutti i bonus del Pacchetto Gold

7.000 Royal Crystals

Cavalcatura esclusiva dei Fondatori

Skin dei Fondatori

Wallpaper esclusivo dei Fondatori

Legendary Rapport Gift Selection Chest

Launch Limited Card Pack

60 Piume per la Resurrezione

50.000 unità d'argento

5 Adventurer's Equipment Crates

4 Hero's Ascent Chest (Livello 20, 30, 40 e 50)

Va precisato che ogni account non può effettuare l'acquisto di due pacchetti uguali, ma è possibile ottenerne uno per ogni categoria e accumularne così tutti i benefici.

Prima che corriate ad ottenere i vostri bonus, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro provato di Lost Ark in attesa della recensione.