Lost Ark è compatibile con Steam Deck? La risposta di Valve

Questa mattina è stato pubblicato da Valve un tool che informa i giocatori circa la compatibilità dei loro titoli con Steam Deck. Tramite questo sistema abbiamo provato a scoprire se il giocatissimo Lost Ark sia tra i giochi che potremo avviare sul dispositivo.

Purtroppo non abbiamo buone notizie per voi, dal momento che Lost Ark non è supportato dal sistema operativo di Steam Deck. Il messaggio che si può visualizzare sul sito ufficiale è il seguente:

"L'anti-cheat di questo gioco non è configurato per supportare Steam Deck."

Visto il motivo per cui il gioco non potrà essere giocato sulla console portatile Valve, è improbabile che in breve tempo verranno presi provvedimenti e bisognerà quindi utilizzare altri dispositivi per giocare l'MMORPG di Smilegate pubblicato in Europa da Amazon Games. Ovviamente ciò non significa che il gioco non si potrà avviare sul Deck, visto che chiunque deciderà di rimuovere SteamOS e di installare Windows 10 (o Windows 11) potrà avviare il titolo senza alcun tipo di problema, sebbene in tal caso non si conoscano i dettagli sulle prestazioni del titolo sull'hardware della 'piccola' console.

In attesa della pubblicazione di qualche test che permette di scoprire come girerà il gioco su Steam Deck con Windows, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Lost Ark.