Lost Ark congestionato: nuovi server e limiti alla creazione del personaggio

La partenza col botto di Lost Ark coglie di sorpresa persino il team Smilegate: gli sviluppatori del Diablo-like del momento annunciano l'apertura di nuovi server e numerosi interventi volti ad alleviare i problemi di congestione del traffico che stanno coinvolgendo gli utenti.

In previsione dell'ingresso nelle terre di Arkesia di una nuova ondata di giocatori, i ragazzi di Smilegate decidono di bloccare il sistema di creazione di nuovi personaggi sui server di Lost Ark più affollati. I portali europei interessati da questo intervento sono Kadan, Thirain, Zinnervale, Asta e Trixion. Gli acquirenti dei pacchetti Fondatore non saranno interessati da questo blocco. Le critiche mosse da chi si è visto trasferire l'account su server meno congestionato dopo aver già riscattato il proprio pacchetto Fondatore hanno spinto Smilegate a concedere a tutti i Founder di Lost Ark un ulteriore pack esclusivo pieno di oggetti speciali da poter riscattare.

Le limitazioni nell'accesso alle lobby online di Lost Ark rimarranno attive per tutta la durata del "consolidamento delle infrastrutture" pianificato da Smilegate. L'operazione in questione è già iniziata con l'apertura di due nuovi server (Elzowin in Nord America e Beatrice in Europa Centrale), ma gli sviluppatori promettono di adottare ulteriori misure per assicurare che il lancio free-to-play di Lost Ark avvenga nella maniera più "ordinata" possibile.

Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli da Smilegate, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi sul primo contatto con l'MMO gratis The Lost Ark.