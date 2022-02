Lost Ark: cosa sono e come si usano i Power Pass

A cinque anni dal suo debutto, grazie agli sforzi di Amazon nel rivestire il ruolo di publisher, l’Action RPG chiamato Lost Ark è sul punto di sbarcare anche in Occidente. Per l’occasione, il team di sviluppo ha dichiarato che gli utenti potranno ricevere almeno un paio dei preziosissimi Power Pass. Ecco di che si tratta e il modo in cui ottenerli.

All’interno del free-to-play targato Smilegate, i Power Pass non sono altro che il metodo più immediato per potenziare un personaggio creato di recente. Nello specifico, si tratta di scorciatoie utili a sperimentare più di una classe, senza dover necessariamente ricominciare il gioco da capo. Il primo di questi oggetti vi verrà consegnato a North Vern, subito dopo aver concluso la main quest Ealyn’s Gift, mentre il secondo farà capolino nella vostra casella postale non appena avrete scelto di sfruttare il precedente. A tal proposito, ecco come si utilizzano i Power Pass in Lost Ark.

Create un nuovo personaggio. Nella schermata di selezione del personaggio, spuntate l’opzione relativa al Power Pass. A quel punto, dopo aver confermato la vostra decisione, avrà inizio il cosiddetto Adventurers Path: una serie di missioni al termine della quale vi ritroverete con un personaggio più potente, di livello 50 ed equipaggiato in modo tale da poter affrontare l’endgame del gioco.

Rimanendo in tema di build e archetipi, ecco una guida dedicata alla classe Paladino di Lost Ark. Nel caso voleste invece saperne di più su questo MMORPG simile a Diablo, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro provato di Lost Ark.