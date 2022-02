Lost Ark: tra errori di matchmaking e lunghe code all'accesso, ecco i fix in arrivo

Lost Ark sta avendo un successo incredibile tra i giocatori PC, ma l'esperienza degli utenti è tutt'altro che perfetta a causa di una serie di problematiche che impediscono non solo di avviare in maniera fluida il titolo, ma anche di giocare in cooperativa con sconosciuti.

A tal proposito, il team di sviluppo ha aggiornato il portale ufficiale con un lungo post che mira a fare il punto della situazione. Innanzitutto, Smilegate ha confermato che il trasferimento dei personaggi tra server sarebbe la soluzione ideale al problema delle code in Europa, ma al momento non è possibile implementare questa feature, di recente approdata in Corea e con numerosi limiti. Altra soluzione che non verrà implementata è la distribuzione di Power Pass da utilizzare sul primo personaggio creato su un secondo server, poiché questo strumento può essere applicato esclusivamente al secondo eroe.

Ma come verranno risolti i problemi d'accesso al gioco, quindi? Sembrerebbe che gli sviluppatori puntino tutto sul secondo Founder's Pack in regalo agli utenti che hanno deciso di preordinare il gioco, sebbene tale strategia sia parecchio discutibile e i numeri delle code non fanno che evidenziarlo. Malgrado i bonus, infatti, in tanti hanno scelto di restare sul proprio server e nemmeno la possibilità di ottenere bonus per il login migliori e un altro pacchetto fondatore li ha convinti ad effettuare il 'trasloco'.

Per quello che riguarda invece i problemi al matchmaking delle attività, questi dovrebbero ora essere un ricordo del passato grazie alla manutenzione della scorsa notte, invece il fix per la Crystalline Aura è in dirittura d'arrivo. Altra problematica risolta è quella dello spam dei 'Gold Seller', ovvero utenti della chat che promuovono siti illegali sui quali acquistare contenuti di gioco: d'ora in poi vedrete molti meno messaggi di questo tipo in chat e dovrete perdere meno tempo a bloccarli.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che i giocatori di Lost Ark stanno continuando a scrivere 'add me' nella chat per un preciso motivo.