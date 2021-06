Lost Ark sarà gratis in Europa, svelati i requisiti di sistema

Nel corso della serata è stato confermato l'arrivo di Lost Ark in Europa grazie ad Amazon, il colosso del commercio elettronico la cui divisione gaming pubblicherà in occidente l'action RPG adottando lo stesso modello di distribuzione orientale.

Sulle pagine di Amazon Italia è stata aperta una sezione interamente dedicata al gioco e nella quale possiamo leggere chiaramente che la versione finale del titolo verrà pubblicata come free to play su Steam. In ogni caso i giocatori interessati al prodotto possono effettuare l'acquisto di uno dei Pacchetti Fondatore per avere la sicurezza di partecipare alla versione Beta e ricevere una serie di bonus esclusivi più o meno rari in base al bundle selezionato (il prezzo di partenza è di 24,99 euro).

In attesa di scoprire la data d'uscita, che dovrebbe arrivare a breve poiché il gioco arriverà nel 2021, vi proponiamo l'elenco completo dei requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i3 o AMD Ryzen 3

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 460

DirectX: DirectX 9.0c

Archiviazione: 50 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i5 o AMD Ryzen 5

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX560 2G

DirectX: DirectX 9.0c

Archiviazione: 50 GB

Vi ricordiamo che sul sito ufficiale è possibile registrarsi con un account Amazon per poter partecipare all'Alpha Test.