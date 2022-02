Lost Ark guida alla classe del Paladino: abilità e build

L'MMO di Smilegate Lost Ark è finalmente arrivato in Europa grazie ad Amazon, a 5 anni dall'uscita del gioco originale in oriente. L'universo di Arkesia mette a disposizione una nutrita varietà di classi e sottoclassi per incontrare i gusti di ogni giocatore: In questa guida vediamo le abilità e le caratteristiche del Paladino, con relativa build.

Il Paladino è una delle classi più versatili di Lost Ark (a tal riguardo, ecco il nostro provato di Lost Ark): ad un'ottima efficienza come supporto ai propri alleati si affianca, infatti, un'altrettanta buona potenza offensiva che può essere sfruttata al meglio grazie alla Sacred Executioner Mode. Le abilità del Paladino sono divise in Gialle e Blu, le prime chiamate Holy Skill e che riguardano i poteri curativi del personaggio, mentre le seconde, le Punish Skill, comprendono le mosse di attacco. Importante ricordare che in Lost Ark il Paladino non risulta molto efficiente in build dal carattere prettamente offensivo, ed è quindi decisamente più utile puntare su una costruzione del personaggio che guardi al supporto, con poche e necessarie abilità di attacco.

Una di queste è la Blessed Aura Build. Si tratta di una combinazione studiata per curare gli alleati, con alcune skill offensive che consentono di schivare gli attacchi avversari continuando a difendere contemporaneamente il proprio team. Inoltre, una percentuale di rigenerazione e di assorbimento dei danni sarà essenziale nel tenere in vita il Paladino. Di seguito ecco le abilità suggerite per intraprendere questo percorso:

Charge - Sword Skill di base che permette di evitare i colpi

Wrath of god - Holy Skill che si sblocca al livello 18

Dash Slash - Sword Skill del livello 20

Executor's Sword - Sword skill livello 24

Holy Explosion - Holy Skill che si sblocca al livello 36

Holy Sword - Sword Skill ottenibile al livello 40

Siete incuriositi dall'intrigante MMO edito da Amazon? Non siete gli unici: l'opera firmata Smilegate, infatti, sembra stia avendo una grande successo in occidente, con ben oltre 500000 giocatori attivi su Lost Ark su Steam.