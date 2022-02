Lost Ark guida: è meglio distruggere o vendere gli oggetti nell'inventario?

Tra un World Boss e un dungeon, l'equipaggiamento nell'inventario del personaggio di Lost Ark inizia lentamente a riempirsi, mettendo il giocatore di fronte ad un dubbio amletico: è meglio distruggere questi oggetti o sarebbe il caso di venderli? Cerchiamo di dare una risposta a questa annosa domanda.

È meglio distruggere o vendere gli oggetti?

Senza girarci troppo intorno, la scelta migliore da fare per liberare spazio nello zaino è quella di distruggere l'equipaggiamento di cui non avete più bisogno. Sebbene la vendita possa farvi guadagnare del denaro extra, la distruzione degli oggetti potrebbe avere risvolti più interessanti. Da un lato i materiali tendono ad avere un valore minore, ma c'è la possibilità di trovare risorse molto preziose o che potreste reinvestire nel crafting. Insomma, tra le due opzioni quella più vantaggiosa è senza ombra di dubbio la prima.

Come distruggere gli oggetti in Lost Ark

La distruzione dell'equipaggiamento in Lost Ark è davvero semplice e richiede pochissimi passaggi. Una volta aperta la schermata dell'inventario con la pressione del tasto 'I' sulla tastiera, occorre cliccare con tasto sinistro del mouse sull'iconcina a forma di martello nell'angolo in basso a sinistra del riquadro. In questo modo apparirà una seconda schermata nella quale si possono trascinare (oppure trasferire con la pressione del tasto destro del mouse) tutti gli oggetti che si vogliono distruggere. L'ultimo passaggio, da eseguire quando sulla sinistra c'è tutto l'equipaggiamento di cui volete disfarvi, è la pressione del tasto 'Dismantle', quello di colore giallo. Confermate e vi verranno automaticamente aggiunti all'inventario i materiali ricavati dalla distruzione.

