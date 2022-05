Lost Ark: a maggio arrivano il primo Legion Raid e la classe Destroyer

Dopo aver fornito qualche anticipazione il mese scorso, i ragazzi di Amazon Games e Smilegate RPG si sono detti finalmente pronti per offrire a tutti i giocatori di Lost Ark la possibilità di partecipare a Valtan, il primo Legion Raid della versione occidentale dell'MMORPG.

I Legion Raid sono attività endgame molto impegnative che chiedono ai giocatori di fare squadra per sconfiggere dei potentissimi boss in scontri suddivisi in più fasi. Il bersaglio di quest'incursione, attesa nel corso di questo mese, è il possente comandante dei demoni Valtan. "I Legion Raid sono impegnativi e richiedono tempo", avverte Amazon Games, ma per fortuna i giocatori potranno trarre vantaggio da una serie di checkpoint (chiamati gates) lungo la progressione dell'attività. Valtan, nello specifico, è un Legion Raid per otto giocatori dotato di due gates, che introduce una serie di nuove meccaniche e un nuovo livello di rarità per gli equipaggiamenti, il Relic. Per partecipare alla versione normale sarà richiesto un livello oggetti pari a 1415, mentre la variante difficile richiederà un valore di 1445.

L'aggiornamento di maggio di Lost Ark porterà con sé anche nuovi oggetti cosmetici, una serie di aggiornamenti volti al miglioramento dell'esperienza di gioco, il Deskaluda Guardian Raid, nuove attività per le Gilde, nuove quest e la nuova classe avanzata Destroyer. Dotati di un potentissimo (ma lento) martello, i personaggi appartenenti a questa classe promettono di contribuire ai combattimenti con un alto tasso di distruzione. Andranno ad unirsi agli altri guerrieri - il Berserker, il Paladin e il Gunlancer - ponendosi come la quarta Warrior Advanced Class. Per maggiori informazioni sull'aggiornamento di maggio di Lost Ark, la cui data di lancio precisa non è ancora stata rivelata, potete leggere il post ufficiale di Amazon.