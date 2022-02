Lost Ark: l'ultima manutenzione sistema matchmaking e ricompense giornaliere

Mentre i giocatori continuano ad invadere i server di Lost Ark, il team di sviluppo è alla ricerca di una soluzione ad alcune delle più gravi problematiche del free to play. A tal proposito, questa mattina sono stati temporaneamente spenti i server europei per apportare alcune importanti modifiche al titolo.

Sul sito ufficiale del gioco, infatti, è stata pubblicata la lista dei fix introdotti con l'ultima manutenzione e tra queste troviamo ancora una volta il matchmaking. Sembrerebbe infatti che la scorsa manutenzione non abbia risolto del tutto il problema, che speriamo ora non si presenti più ai giocatori alla ricerca di un gruppo con cui affrontare le varie attività online. Altro importante fix è legato al calendario delle ricompense giornaliere, visto che in molti hanno riscontrato un errore nella ricezione del bonus che si può ricevere al quindicesimo giorno di accesso al titolo. I restanti fix coinvolgono invece il Battle Item Bundle settimanale e l'Attendance Event sui server della regione Europe West.

In attesa che Smilegate trovi anche una soluzione definitiva al problema delle lunghe code senza l'ampliamento dei server, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Lost Ark.