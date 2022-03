Lost Ark: l'MMO di Amazon arriverà su console? Solo se i giocatori si faranno sentire

Dopo il grande successo riscontrato su Steam al lancio sul mercato occidentale, in tanti si chiedono se Smilegate e Amazon pubblicheranno mai Lost Ark anche su console. Sebbene non sembra ci siano attualmente piani per un porting, gli autori dell'MMORPG sono attenti alle eventuali richieste dell'utenza.

Nel corso di una recente intervista concessa a VG247, il leader del franchsie di Lost Ark, Soomin Park, ha discusso della possibilità di realizzare una versione console del titolo. Quanto traspare dalle sue parole è che al momento il team di sviluppo non sta concretamente lavorando al porting per PlayStation e Xbox, tuttavia una futura conversione non sembra essere uno scenario così irrealistico.

"Se Lost Ark su console è qualcosa che i fan vogliono davvero, penso che sia qualcosa che entrambe le parti potrebbero prendere in considerazione".



Anche se Smilegate dovesse decidersi a sviluppare Lost Ark per console, in ogni caso, potrebbero volerci ancora degli anni fino alla sua pubblicazione, considerando che gli sviluppatori coreani non sembrano aver avviato ad oggi i lavori.

Smilegate ha recentemente bannato i cheater di Lost Ark, tuttavia sembra siano rimasti coinvolti nell'operazione anche alcuni giocatori onesti. Per ogni ulteriore approfondimento sull'MMORPG pubblicato in Occidente da Amazon, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lost Ark.