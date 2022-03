Lost Ark, l'MMO gratis si aggiorna a marzo: arrivano nuovi Raid e missioni della storia

Sono sempre di più le produzioni videoludiche che dalla Corea del Sud riescono a ritagliarsi uno spazio di interesse anche all'interno della community di appassionati europei.

Di recente, ad esempio, è accaduto con Lost Ark, Action RPG dalla struttura open world, distribuito nel Vecchio Continente come free to play. Completamente gratuito, il gioco è stato portato in Europa grazie all'intercessione di Amazon Games, che si è proposto come publisher occidentale per il titolo. Forte di un successo iniziale di rilievo, Lost Ark è ora pronto ad ampliare i suoi confini.



Con il mese di marzo, tante novità raggiungeranno infatti il pubblico occidentale, dopo un primo debutto sul mercato sudocoreano. Tra queste ultime, spicca in particolare l'aggiunta di nuove missioni della storia, con l'esordio di Kadan, un nuovo episodio che porterà con sé anche la possibilità di esplorare nuove regioni, come Isteri Island e Illusion Bamboo Island. All'appello non mancano nemmeno nuovi Raid, con i giocatori di Lost Ark che potranno affrontare Argos negli Abissi. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, il team pubblicherà una road map appositamente dedicata al supporto post lancio alla versione occidentale del titolo. Per ora, invece, nessuna novità per quanto riguarda i server europei di Lost Ark.

In attesa di nuove comunicazioni, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la video recensione di Lost Ark, per tutti i dettagli sulla produzione arrivata dalla Corea del Sud.