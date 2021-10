Lost Ark sulle orme di Diablo e New World: il GDR edito da Amazon sta per entrare in Beta

Gli sviluppatori di Tripod Studio e Smilegate annunciano la nuova fase di Beta testing occidentale di Lost Ark, l'action ruolistico gratis ispirato a Diablo previsto al lancio su PC nel 2022.

La nuova esperienza MMO edita da Amazon proverà a bissare il successo di New World, l'ultimo GDR online realizzato internamente dalla divisione videoludica del colosso dell'ecommerce. La prossima fase di Beta, di conseguenza, consentirà agli appassionati del genere di saggiare le potenzialità di questa proprietà intellettuale.

L'apertura dei server della prossima fase di beta testing è fissata ufficialmente per il 4 novembre, con chiusura prevista per l'11 novembre. L'accesso alla prova sarà garantito a tutti gli acquirenti dei Founder's Pack di qualsiasi versione, dall'edizione Bronzo proposta a 14,99 dollari al Tier Platino da 99,99 dollari, sia su Amazon che su Steam. I restanti slot liberi della Beta saranno occupati dagli utenti selezionati tra coloro che si registreranno per partecipare a questa e alle prossime fasi di test multiplayer.

In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione della Beta e una galleria immagini, oltre al link che rimanda al sito ufficiale di Lost Ark e a tutte le informazioni per iscriversi come Tester.