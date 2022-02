Lost Ark: perché tutti scrivono 'add me' nella chat?

Mentre i giocatori di Lost Ark sono in attesa delle numerose ricompense gratis che verranno distribuite per compensare le problematiche degli ultimi giorni, sta sorgendo un nuovo e bizzarro problema nella chat dell'MMORPG gratis.

Chiunque abbia giocato il titolo pubblicato da Amazon Games nel corso delle ultime ore avrà sicuramente notato che nella chat dell'area stanno tutti scrivendo lo stesso messaggio: "Add me". Tutti vogliono che li aggiungiate alla lista amici ad ogni costo e pur di raggiungere questo obiettivo non si stanno facendo scrupoli ad invadere la bacheca dei messaggi del server con linee di testo identiche tra loro.

Ma perché lo fanno? Cosa si nasconde dietro questo strano gesto? La risposta non è affatto complessa e non c'è alcuna truffa dietro la richiesta di amicizia in arrivo da parte di questi sconosciuti. Se tutti si stanno affannando ad ampliare la loro lista amici è per un motivo davvero semplice: sbloccare l'Achievement chiamato People Person. Questo particolare obiettivo di Lost Ark si ottiene raggiungendo la cifra di 50 amici nell'apposita schermata e ricompensa i giocatori con una manciata di Roster XP e con 1.000 unità di Amethyst Shard. Avete capito bene, tutti stanno spammando in chat solo per 1.000 frammenti di ametista, valuta che consente di acquistare presso alcuni mercanti che la accettano come unica moneta di scambio.

