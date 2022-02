Lost Ark: problemi con l'Aura Cristallina e missioni, patch in arrivo questa settimana

A qualche giorno dal lancio in Europa e Stati Uniti, i problemi di Lost Ark continuano. Accolto da recensioni positive, il gioco gratis di Amazon e Smilegate è stato preso d'assalto da milioni di giocatori, purtroppo frustrati per le lunghe attese di ore e per i problemi legati alla stabilità dei server.

Nelle ultime ore alcuni utenti affermano di non riuscire ad usare l'Aura Cristallina regolarmente acquistata, inoltre è stato segnalato un problema con le missioni della storia che sembrano scomparire in-game, persistono inoltre i problemi di accesso in Europa.

Queste problematiche sono note e dipendono proprio dall'intenso traffico sull'infrastruttura di rete, gli sviluppatori aggiungeranno presto nuovi server europei per migliorare la situazione e una patch lato client arriverà presumibilmente entro questa settimana per risolvere i bug segnalati legati alle missioni e all'Aura Cristallina.

Per scusarsi sono in arrivo cavalcature gratis e altri bonus per Lost Ark, lo scorso weekend Lost Ark ha avuto un picco di 1.30 milioni di giocatori connessi su Steam a testimonianza dell'enorme successo riscosso da questo titolo arrivato in sordina ma capace di conquistare in pochi giorni una community estremamente vasta. Pubblicato da Amazon in Europa, Lost Ark è gratis free to play con supporto per gli acquisti in-app (opzionali).