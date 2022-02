Lost Ark: ancora problemi con i server tra crash e code lunghissime

Malgrado l'enorme successo di Lost Ark in termini di giocatori attivi su Steam, il free to play pubblicato in occidente da Amazon Games continua a faticare per gestire la mole di utenti connessi ai server.

Nel corso del pomeriggio, infatti, molti dei server hanno subito e stanno continuando a subire problematiche di vario genere e che, fortunatamente, non affliggono in tutti i casi l'intera popolazione dei server. Stando alle segnalazioni dei giocatori sui social network, il gioco tende a crashare in maniera randomica durante le sessioni, costringendo gli utenti ad attendere un bel po' (la coda dei serve più affollati può dare anche 3-4 ore) per riaccedere ai server e, in certi casi, risulta persino impossibile riavviare il gioco per via di un errore che si presenta al momento della selezione del server. Ovviamente il team di sviluppo è consapevole delle problematiche e ha pubblicato proprio qualche minuto fa un aggiornamento sui provvedimenti che verranno presi nelle prossime ore.

In attesa che i problemi vengano definitivamente risolti, vi ricordiamo che per scusarsi delle lunghe code e degli errori all'accesso, Smilegate ha confermato che i giocatori di Lost Ark potranno riscattare una cavalcatura e altri bonus gratis effettuando l'accesso al titolo entro e non oltre il prossimo 1 marzo 2022.