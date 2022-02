Lost Ark: recensioni negative per i problemi di accesso e code, nuovi server in arrivo

Nel weekend Lost Ark ha superato quota 1.31 milioni di giocatori su Steam, un vero e proprio record che testimonia la popolarità del gioco, persistono però i problemi legati ai lunghi tempi di accesso, sopratutto in Europa.

In particolare nelle ultime ore sono aumentate le recensioni negative su Steam (nel momento in cui scriviamo sono oltre 13.000) e tutte lamentano tempi di attesa davvero troppo lungi, mediamente è possibile entrare in partita dopo un'ora ma non mancano critiche da parte di chi ha atteso anche tre, quattro o cinque ore, tempistiche davvero enormi.

Come riportato da PCGamer, Amazon e Smilegate stanno lavorando per risolvere questi problemi e presto apriranno nuovi server di Lost Ark in Europa con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa. Nel frattempo gli sviluppatori hanno limitato la creazione di nuovi personaggi su Lost Ark nei server più affollati, limite questo che non coinvolge gli acquisti dei pacchetti Fondatore.

Il successo di Lost Ark in Occidente sembra aver colto di sorpresa anche Amazon (publisher del gioco in Europa e negli Stati Uniti) che solamente pochi mesi fa si è trovata in una situazione analoga con New World, titolo di enorme successo che ha vissuto però le stesse problematiche al debutto, con server affollati e lunghe code.