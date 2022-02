Lost Ark: nessun nuovo server in arrivo per l'Europa centrale, Amazon spiega le ragioni

Il successo di Lost Ark continua ad essere accompagnato dalle tante lamentele degli utenti relativamente alle lunghe code di accesso. Con un lungo comunicato, Amazon ha spiegato i motivi che non consentono di allargare ulteriormente la capacità dei server.

Il celebre MMORPG targato Smilegate e pubblicato da Amazon Games continua ad accrescere la propria popolarità: durante l'ultimo weekend SteamDB ha registrato un picco di giocatori simultaneo di ben 1,17 milioni. Il grande flusso di utenti che tentano di entrare in gioco ha causato e continua a causare lunghe code di accesso, in particolare in certe regioni del mondo. Nel nuovo aggiornamento rivolto alla community Amazon ha presentato i vari miglioramenti che arriveranno in Lost Ark, comunicando però una cattiva notizia ai giocatori: i server dell'Europa centrale hanno raggiunto la loro capacità massima e al momento non è possibile aggiungerne di nuovi a causa della complessità tecnica legata al lavoro simultaneo delle macchine. Per risolvere il problema il publisher ha messo a disposizione una nuova regione per l'Europa occidentale e ha invitato i gli utenti ad utilizzare questa nuova zona per la creazione dei nuovi personaggi.

Insomma, sembra che i fan di Lost Ark in Europa saranno costretti a pazientare per poter affrontare nel migliore dei modi la loro avventura. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Lost Ark.