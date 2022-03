Lost Ark è un successo con oltre 20 milioni di giocatori

Non è un mistero che Lost Ark sia stato accolto molto positivamente in Europa, Stati Uniti e parte dell'Asia, ma quanti sono i giocatori attivi sull'MMO di Amazon? Il gioco ha recentemente superato quota 20 milioni di utenti, stando al comunicato diffuso dal publisher.

Dal lancio in Occidente, Lost Ark ha conquistato 4.7 milioni di giocatori e più di 10 milioni di giocatori sono attivi in Europa, Nord America, Sudamerica e Australia. Lost Ark deve ancora fare il suo debutto nel Sud-est Asiatico, regione particolarmente ricettiva per quanto riguarda MMO, giochi online e multiplayer, la base di utenti potrebbe quindi espandersi ulteriormente non appena il gioco arriverà anche su questo e in altri mercati.

Recentemente gli sviluppatori hanno bannato un milione di bot di Lost Ark e questo ha reso le code più snelle sopratutto in Europa, territorio che da sempre si sta scontrando con attese molto lunghe per poter entrare in partita, anche se la situazione è certamente migliorata rispetto ai giorni del lancio.

Per il mese di marzo sono previsti nuovi aggiornamenti per Lost Ark e in generale il team di sviluppo ha promesso molti nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro, il gioco continuerà ad essere supportato ancora a lungo, come chiave per espandere e mantenere la community.