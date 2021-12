Lost Ark: svelata la data d'uscita ai The Game Awards 2021

Nel corso della serata dei The Game Awards 2021, presentata da Geoff Keighley, sono stati mostrati numerosi trailer relativi a titoli di prossima uscita. Uno di questi è Lost Ark, il free to play che verrà pubblicato da Amazon in occidente e che ha finalmente una data d'uscita definitiva.

Il filmato mostrato all'evento ha mostrato una serie di guerrieri intenti ad affrontare orde di demoni, così da permettere ai giocatori di farsi un'idea di quelle che saranno le classi giocabili del titolo. La parte più interessante del trailer è però quella finale, dal momento che ci ha permesso di scoprire quando gli utenti europei ed americani potranno finalmente mettere le mani sul gioco. Lost Ark sarà infatti giocabile dal prossimo 11 febbraio 2022 e verrà pubblicato in esclusiva su Steam. Come sicuramente saprete, il titolo dalle meccaniche di gioco ispirate a Diablo arriverà sotto forma di free to play e potrà quindi essere scaricato e giocato gratuitamente, ma tutti coloro i quali decideranno di acquistare su Amazon o sul client Valve uno dei Founder's Pack non riceveranno solo dei bonus in game ma anche l'accesso garantito all'Early Access, ovvero la possibilità di iniziare a giocare con tre giorni d'anticipo rispetto a tutti gli altri.

