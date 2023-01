Lost Ark: tanti giocatori lamentano di essere stati bannati per un motivo assurdo

Una nuova ondata di ban ha colpito Lost Ark, il gioco di Smilegate ha così visto la sua popolazione passare da 300.000 a circa 100.000 giocatori attivi, con una manovra che ha rimosso decine di migliaia di bot ma a quanto pare anche account regolari di giocatori attivi.

O meglio, giocatori inattivi, perché stando a diverse segnalazioni, tanti giocatori che non effettuano un login da settimane si sono ritrovati bannati senza apparente motivo, dato che l'inattività non rientra certo tra le principali cause di un ban a tempo inderminato.

Il sistema sembra quindi aver fatto pulizia eliminando non solo i bot ma anche gli account inattivi di ignari giocatori che si sono così trovati a non poter più accedere al gioco da un momento all'altro senza apparente motivo. Stando ad alcune segnalazioni raccolte su ResetERA, sembra che molti account bannati non fossero in realtà verificati su Steam e questo avrebbe contribuito al ban dei profili.

In ogni caso, Smilegate non ha ancora commentato la vicenda, tuttavia in queste ore aumentano le segnalazioni legate a ban ingiusti per inattività. Non ci resta che attendere eventuali chiarimenti da parte degli sviluppatori, nel frattempo vi ricordiamo che il 18 gennaio inizia l'evento Lost Ark x The Witcher 3.