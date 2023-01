Lost Ark x The Witcher, Geralt arriva ad Arkesia: tutti i dettagli sull'evento crossover

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dell'evento crossover tra The Witcher e Lost Ark, grazie al quale Geralt di Rivia realizzerà una temporanea incursione nel MMO.

L'appuntamento è in particolare fissato per la giornata di mercoledì 18 gennaio 2023, con l'evento destinato a protrarsi sino al successivo 22 febbraio 2023. Per circa un mese, dunque, i giocatori di Lost Ark potranno dedicarsi all'esplorazione di una nuova isola misteriosa, il tutto nei panni dei più celebri personaggi della serie CD Projekt RED.

Geralt di Rivia, Ciri, Yennefer, Triss Marigold e l'immancabile Ranuncolo sono infatti pronti a mettersi sulle tracce del segreto che si cela dietro l'improvviso scatenarsi di un pericoloso vortice. La vicenda sarà raccontata tramite una lunga serie di storie e missioni quotidiane, che consentiranno agli appassionati di Lost Ark di salpare alla volta dei dintorni di Arkesia. Coloro che parteciperanno all'evento saranno ricompensati con tanti oggetti a tema. All'appello, in particolare, risponderanno pozioni da Strigo, nuove canzoni per il jukebox, una fortezza, emoticon e un set di carte comprensivo dei personaggi principali della mitologia di The Witcher.

Per sbloccare i contenuti del crossover tra The Witcher e Lost Ark, i giocatori dell'MMO dovranno interagire con gli Investigatori della Gilda, dislocati nelle diverse città parte del titolo.