Lost Ark x The Witcher: Geralt riabbraccia Ciri nel trailer dell'evento crossover

L'avventura crossover tra Lost Ark e The Witcher si concretizza con il suggestivo video confezionato dai ragazzi di Smilegate per festeggiare, appunto, l'imminente arrivo di Geralt nelle terre di Arkesia.

Il filmato confezionato dalla software house sudcoreana ci porta su un'isola del Mare di Gienah per farci assistere all'incontro tra lo Strigo e Ciri. All'evento crossover tra Lost Ark e The Witcher parteciperanno anche quel cantastorie di Dandelion e il dinamico duo di maghe composto da Triss e Yennefer.

Gli esploratori dell'universo action ruolistico di Lost Ark avranno così l'opportunità di vivere delle avventure 'a tema The Witcher' che graviteranno attorno al festival di Gienah. Il trailer pubblicato da Smilegate fissa il lancio di questo evento per il 23 novembre in Asia e per l'inizio del 2023 in Occidente, ma non fornisce dei chiarimenti ulteriori sulle attività da svolgere o sui bonus da sbloccare nell'ambito del sistema di progressione della Stagione 2 di Lost Ark.

In attesa di saperne di più al riguardo, vi lasciamo al trailer (con relative immagini) dell'evento crossover con la serie di The Witcher e cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione dell'MMO Lost Ark.