Lost Ark x The Witcher: quando arriva in Occidente l'evento con Geralt e Ciri?

Dopo aver visto Geralt riabbracciare Ciri nel video di Lost Ark x The Witcher, rimaniamo idealmente nelle terre di Arkesia per prepararci all'arrivo in Occidente di questo evento crossover che porterà lo Strigo nella dimensione MMORPG di Smilegate.

L'evento Lost Ark x The Witcher assumerà i contorni di un festival interattivo che si terrà nella cornice fiabesca di un'isola del Mare di Gienah: oltre a Ciri e all'eroe della saga ruolistica di CD Projekt, le attività ingame pianificate da Smilegate coinvolgeranno anche quel cantastorie di Dandelion e le maghe Triss e Yennefer.

Il crossover con la trilogia videoludica di The Witcher darà agli appassionati di Lost Ark l'opportunità di immergersi in una nuova attività a tempo con tanto di missioni intrecciate a una trama che vedrà per protagonista, ovviamente, Geralt di Rivia. Ciascuno dei personaggi provenienti dall'universo di The Witcher, oltretutto, verrà doppiato dal cast originario.

L'evento crossover che vedrà i giocatori di Lost Ark "unirsi agli eroi di The Witcher per risolvere uno enigma che attraversa il tempo e lo spazio" arriverà in Occidente nel corso del mese di gennaio, con accesso gratuito per tutti gli esploratori della dimensione MMORPG di Lost Ark.