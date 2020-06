Lost at Sea: l'avventura survival si presenta in video all'evento Guerrilla Collective

Approfittando della vetrina mediatica offertagli dall'evento digitale Guerrilla Collective, Headup Games e Studio Fizbin hanno pubblicato il video di presentazione di Los at Sea, un'avventura survival in arrivo su PC entro fine 2020.

Differentemente da altri titoli survival in soggettiva, Lost at Sea non si caratterizza per un sistema di gameplay votato all'esplorazione fine a se stessa ma si serve di questa libertà per rappresentare metaforicamente l'alternarsi delle fasi della vita.

Ogni area visitabile nel corso dell'avventura, infatti, sarà una metafora dell'esistenza e del trascorrere delle "stagioni della vita": in ogni bioma esplorabile troveremo perciò degli enigmi ambientali che, una volta risolti, ci aiuteranno a ricomporre il puzzle dei ricordi del nostro alter-ego, aiutandolo a superare la paura della morte.

Il lancio di Lost at Sea dovrebbe avvenire entro e non oltre la fine del 2020, inizialmente solo su PC ma con la possibilità di un approdo futuro su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X qualora il titolo dovesse riscuotere il successo sperato dai suoi ideatori. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle immagini e del video di presentazione. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso del Guerrilla Collective è stato presentato anche il bizzarro platform alieno The Eternal Cylinder.