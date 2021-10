Lost Away: l'eroe del nuovo survival sci-fi combatte i mostri alieni nel Reveal Trailer

Gli sviluppatori di S2 Games annunciano Lost Away, un action survival in prima persona ambientato nella giungla di un pianeta alieno pieno di attività da svolgere e di misteri da risolvere.

L'eroe di questa esperienza sci-fi è un esploratore spaziale costretto a un atterraggio di emergenza dopo un guasto avvenuto ai motori della sua astronave. Ripresosi dallo schianto, il nostro alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per venire a capo dei numerosi problemi rappresentati dai pericoli ambientali.

Similarmente a quanto proposto dagli autori di Subnautica e di altri sandbox votati alla sopravvivenza, in Lost Away il nemico principale sarà rappresentato dalla carenza di ossigeno: starà al giocatore, quindi, scoprire come sventare l'ipossia utilizzando gli oggetti reperiti in loco. Il crafting sarà perciò una componente fondamentale delle dinamiche di gameplay, con tantissime combinazioni disponibili per creare strumenti, oggetti consumabili ed equipaggiamenti utili per addentrarsi nel mondo alieno.

Tra una sessione di esplorazione e l'altra sarà inoltre possibile intraprendere delle battute di caccia, in funzione delle numerose creature aliene che popolano lo scenario. Il lancio di Lost Away è previsto nei prossimi mesi su PC (Steam): date un'occhiata al video in apertura d'articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto.