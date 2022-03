Lost Eidolons arriva su Xbox: nuovo video gameplay per il GDR strategico

Nella cornice mediatica dell'ID@Xbox Showcase, gli sviluppatori di Ocean Drive Studio hanno confermato di essere al lavoro sulla versione per Xbox di Lost Eidolons, un interessante GDR strategico con battaglie a turni che dovrebbe approdare tanto su console quanto su PC più avanti nel 2022.

La nuova proprietà intellettuale ideata dalla software house indipendente ci proietta in una dimensione medievale per farci assistere, e partecipare, alla battaglia intrapresa dal mercenario Eden per fermare le malvagie macchinazioni dell'impero di Ludivictus.

Sotto il profilo strettamente ludico, Lost Eidolons promette di arricchire l'esperienza strategica delle battaglie a turni con un profondo modulo gestionale dove poter pianificare con cura la costruzione del proprio esercito. Avanzando nella campagna principale (e militare) sarà possibile accedere a oltre 30 tipologie diverse di unità, ciascuna contraddistinta da un proprio set di abilità e attitudini alla battaglia.

Il nuovo filmato di Lost Eidolons fissa il lancio del GDR strategico per il terzo trimestre del 2022, e quindi nel periodo compreso tra luglio e settembre. Date un'occhiata al nuovo video e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto destinato ad approdare su PC e console, non sappiamo se in esclusiva Xbox o in multipiattaforma su Nintendo Switch e sistemi PlayStation.