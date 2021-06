Lost Eidolons: la demo per l'RPG Strategico disponibile da oggi su PC

Lo sviluppatore Ocean Drive Studio conferma che da oggi, 16 giugno, è disponibile una demo su PC via Steam di Lost Eidolons, il nuovo RPG Strategico a sfondo medievale la cui uscita è attualmente prevista per un generico 2022.

Lost Eidolons è ambientato nel mondo immaginario di Artemesia e vede come protagonista Eden, un rispettabile mercenario della città di Lonetta. Dopo che una cospirazione aristocratica lo fatto cadere in disgrazia, Eden inizia la sua missione per sconfiggere l'impero di Ludivictus che marcia alla conquista di nuove terre per il suo regno. La trama promette intrighi, tradimenti e colpi di scena, oltre a diversi dilemmi morali che toccherà ai giocatori gestire con saggezza. In termini ludici, il titolo firmato Ocean Drive Studio promette di offrire una ricca campagna con battaglie sempre più ardue contro eserciti pericolosi: l'attenta pianificazione di ogni nostra mossa sarà cruciale per riuscire a sopravvivere e sconfiggere il nemico. Non manca la possibilità di costruire il nostro esercito personale, che può contare fino a oltre 30 diverse unità, ciascuna con proprie caratteristiche peculiari.

Oltre alla demo, Lost Eidolons entrerà in early access su Steam entro la fine del 2021, in attesa poi di scoprire quale sarà l'esatta finestra di lancio del gioco il prossimo anno. Oltre alla versione PC è confermato anche l'arrivo su console: se l'uscita è sicura su Xbox, ai microfoni di Gematsu gli sviluppatori hanno rivelato di avere piani per l'uscita anche su Nintendo Switch e i sistemi PlayStation. Lost Eidolons è uno dei giochi per cui sono state annunciate demo gratis per il 16 giugno allo Steam Next Fest: tutte queste versioni dimostrative potranno essere giocate fino alle ore 19 del 22 giugno.