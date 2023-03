Che fine ha fatto Lost Eidolons su PS5 e Xbox Series X/S? Tranquilli, esce quest'anno

A diversi mesi di distanza dal lancio su PC di Lost Eidolons, i rappresentanti di PID Games rassicurano gli appassionati di GDR strategici su console: le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S dell'opera fantasy firmata Ocean Drive usciranno quest'anno.

Le trasposizioni di Lost Eidolons per console Sony e Microsoft di ultima generazione vanteranno tutti i contenuti dell'edizione PC, ivi compresi gli aggiornamenti con le numerose migliorie al gameplay apportate dallo studio Ocean Drive dall'ottobre dello scorso anno ad oggi. Non mancheranno poi gli immancabili interventi di ottimizzazione per l'interfaccia, in funzione dell'utilizzo del controller.

Quanto al gameplay, ricordiamo che Lost Eidolons è un'avventura ruolistica a turni dalla struttura strategica fortemente radicata nel suo plot narrativo: lo scopo del titolo è quello di aiutare il mercenario Eden e i suoi compagni d'arme a fermare le malvagie macchinazioni dell'impero di Ludivictus.

Nel corso della campagna principale occorre pianificare con cura la costruzione del proprio esercito, gestendo con parsimonia le risorse affidateci dal Re per migliorare l'equipaggiamento e le abilità delle oltre 30 tipologie diverse di unità accessibili in battaglia. In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Lost Eidolons su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo alle ultime immagini ingame e in-engine pubblicate da PID Games per confermarne l'uscita su console più avanti nel 2023.