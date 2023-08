Lost Eidolons per PS5 e Xbox Series X/S è vivo e sta per uscire: data per l'RPG strategico

Ci è voluto diverso tempo, ma il publisher PID Games e lo sviluppatore Ocean Drive Studio sono stati di parola: Lost Eidolons su PS5 e Xbox Series X/S sarebbe uscito nel 2023 e così effettivamente sarà, come confermato attraverso un nuovo trailer.

Ed il filmato conferma che l'arrivo delle versioni console è davvero molto vicino: Lost Eidolons sbarcherà infatti su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 24 agosto 2023 in formato digitale, pronto così ad intrattenere i possessori delle piattaforme Sony e Microsoft con un intrigante RPG strategico a turni dal gameplay simile a classici del genere quali Fire Emblem e Final Fantasy Tactics. Il trailer di circa un minuto ci dà quindi un breve assaggio di ciò che l'opera sviluppata da Ocean Drive Studio ha da offrire ai fan dei giochi di ruolo tattici, che potrebbero trovare in Lost Eidolons un altro valido esponente del genere.

Attualmente in occidente la distribuzione del gioco è prevista soltanto in via digitale, tuttavia in Giappone Lost Eidolons arriverà anche in edizione fisica su PS5, disponibile a partire dal 25 ottobre 2023: non è chiaro al momento se in futuro la versione retail verrà commercializzata anche in occidente, dato che gli autori non hanno diffuso comunicazioni in merito.

Ricordiamo comunque che Lost Eidolons è già disponibile su PC, dove è sbarcato lo scorso 13 ottobre 2022.