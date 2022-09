Lost Eidolons: l'RPG tattico ha una data su PC, quando esce su Xbox?

Lost Eidolons, l'intrigante RPG tattico a turni realizzato da Ocean Drive Studio, si sta avvicinando a grandi passi verso il suo debutto sul mercato: gli sviluppatori hanno infatti confermato ufficialmente quando il loro primo gioco sarà disponibile su PC, e la data è molto vicina.

Lost Eidolons sarà pronto per l'acquisto su Steam a partire dal prossimo 13 ottobre 2022. Per l'occasione è stato diffuso anche un breve comunicato di Jae Kim, CEO di Ocean Drive Studio, che ha commentato con entusiasmo la conferma della data d'uscita:

"Come fan di RGP tattici quali siamo, vogliamo nient'altro che vedere Lost Eidolons scalare le gerarchie dei migliori giochi del genere una volta pubblicato. Abbiamo dovuto rinviare il debutto un paio di volte in base ai feedback dei giocatori dopo due Beta e due Demo su Steam. Ciò significa che abbiamo dovuto spendere più tempo e denaro per fare dei cambiamenti, ma guardando al gioco adesso, non ho dubbi sul fatto che i rinvii sono serviti. Spero che tutti i giocatori delle nostre Beta e Demo siano orgogliosi del prodotto finale che hanno contribuito a plasmare e considerino Lost Eidolons un grande TRGP", dichiara Kim.

Oltre alla versione PC, negli scorsi mesi è stata anche annunciata la versione Xbox di Lost Eidolons, originariamente prevista per il terzo trimestre del 2022. Tuttavia, i giocatori console dovranno aspettare ancora un po', in quanto la versione per console Microsoft è stata spostata all'inizio del 2023. Ocean Drive non ha per adesso comunicato una data più precisa, ma le novità non tarderanno ad arrivare.