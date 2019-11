Lost Ember è disponibile su Steam, scontato del 10%

Lost Ember è l'ultima opera degli sviluppatori di Mooneye Studios, che si prospetta davvero molto particolare, ed è ora disponibile, oltre che su PlayStation 4 e Xbox One e in futuro su Nintendo Switch, anche su PC via Steam, dove peraltro è scontato del 10% fino al 3 Dicembre 2019.

Si tratta di un'avventura esplorativa molto interessante, in cui prenderemo il controllo di diversi animali in un mondo dove non c'è più la presenza degli esseri umani. Nella descrizione del gioco sulla pagina prodotto ufficiale su Steam (avete dato un'occhiata ai saldi autunnali di Steam?) si legge:

"Vivi le storie contrastanti della caduta dell'umanità e della rinata vita lussureggiante di un mondo che la natura si è ripreso, con un lupo come personaggio principale ed un compagno determinato al tuo fianco.

Esplora la terra, il mare e il cielo, interpretando tutte le creature in cui ci si imbatte, vivendo la vita da una nuova prospettiva. Vola attraverso le gargantuesche valli dei canyon nei panni di un pappagallo, striscia nell'erba come un wombat, nuota per laghi scintillanti come un peshe. Il tuo viaggio ti porterà dalle giungle alle foreste tropicali, dai deserti ai templi arcaici."

Che ne pensate del gioco? Vi incuriosisce? Per ulteriori informazioni, ed eventualmente per aderire all'offerta, vi rimandiamo alla pagina prodotto di Steam. A proposito, avete visto le nomination per i giochi dell'anno su Steam?