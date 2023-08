Lost Fragment sulla scia di Unrecord: l'Unreal Engine 5 al confine tra realtà e fantasia

Mentre si amplia il team di sviluppo di Unrecorded, sulla scena videoludica fa la sua comparsa Lost Fragment, un interessante progetto con tanti punti in comune.

Presentato con il teaser trailer che vi riportiamo in apertura di news, il progetto videoludico consiste infatti in un survival horror la cui peculiarità risiede nella prospettiva adottata dal giocatore. Il pubblico potrà infatti scoprire la storia di Lost Fragment tramite una body cam situata sul corpo del protagonista, che in questo primo assaggio del gioco sembra destinato a farsi strada tra gli inquietanti segreti di un ospedale abbandonato.

Come per Unrecorded, anche Lost Fragment farà uso delle potenzialità dell'Unreal Engine 5 per dare vita a un'estetica di stampo iperrealista, che potete osservare in azione nel reveal trailer. Nel filmato, il confine tra realtà e fantasia si fa incredibilmente labile, per una produzione che sembra puntare moltissimo sul comparto tecnico. Attualmente in sviluppo presso Nihil Inane - software house indipendente con sede a Osaka, in Giappone - Lost Fragment vanterà un comparto artistico confezionato a mano, e non tramite fotogrammetria.



Per il momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sul progetto, che proprio come per lo sviluppo di Unrecorded, sembra trovarsi ancora in una fase non troppo avanzata.