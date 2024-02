Lost Hellden si presenta in video: gli autori di Astria Ascending svelano il nuovo JRPG

Dopo aver dato forma all'esperienza ruolistica di Astria Ascending con lo scrittore di Final Fantasy, gli studi Artisan annunciano ufficialmente Lost Hellden, un JRPG intriso di elementi strategici attualmente in sviluppo su PC e console.

L'ultimo progetto curato dalla software house franco-canadese composta da un team di talenti e veterani di giochi di ruolo 'all'orientale' calerà i patiti del genere in una dimensione fiabesca piena di sfide da completare e di personaggi dalla forte caratterizzazione.

La particolarità del titolo sta tutta nella tecnologia adottata da Artisan, il Deep 2D Engine, per dare forma ad ambientazioni tridimensionali ma completamente disegnate a mano, il tutto accompagnato da un sistema di combattimento strategico, da una personalizzazione avanzata e da un nutrito cast di guerrieri, villain e PNG.

Il tenore qualitativo dell'opera viene certificato anche dalla collaborazione con Takeshi Oga (illustratore delle serie di Gravity Rush e Siren) e con il compositore Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre e Unicorn Overlord). Il lancio di Lost Hellden è previsto nel 2025 su PC e su una rosa di console non ancora svelata. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione di Lost Hellden, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della prossima avventura ruolistica a tinte action strategiche degli autori di Astria Ascending.