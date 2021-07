Lost Judgement: mostrato il filmato d'apertura del nuovo spin-off di Yakuza

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato il filmato d'apertura di Lost Judgement, il secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza che si appresta a debuttare su console PlayStation e Xbox a settembre.

La sequenza cinematica che trovate in cima alla notizia ci permette di familiarizzare con gli enigmatici personaggi che incontreremo nel corso della nuova avventura di Lost Judgement, e mette in risalto la qualità tecnica con cui sono stati realizzati volti ed espressioni di protagonisti ed NPC. Il filmato è sorretto da un accompagnamento musicale composto da jon-YAKITORY ed il cantante Ado, molto celebre in Oriente.

Lost Judgement tornerà ad offrire un'esperienza investigativa ricca di casi da risolvere e misteri da svelare. Come i fan del primo capitolo ben sapranno, la serie non manca nemmeno di sequenze di gioco adrenaliniche e combattimenti spettacolari. Gli sviluppatori hanno confermato il combat system basato su meccaniche action (che invece è stato soppiantato da un sistema a turni nella saga di Yakuza) che verrà ulteriormente rifinito in questa nuova iterazione dello spin-off.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Lost Judgement sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lost Judgement.