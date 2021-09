Lost Judgement: il nuovo spin-off di Yakuza avrà una demo su PS5 e PS4

Manca ormai poco al lancio di Lost Judgement, ma coloro che sono particolarmente ansiosi di tornare a vestire i panni del detective Takayuki Yagami saranno lieti di apprendere che SEGA ha annunciato una versione demo dell'action investigativo.

Il publisher nipponico ha confermato che la demo del nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio sarà disponibile sul PlayStation Store a partire da domani, venerdì 10 settembre, sia per i possessori di PlayStation 5 che PlayStation 4. La cattiva notizia è che, almeno per il momento, la versione di prova sarà accessibile soltanto dagli utenti giapponese. Staremo a vedere se le cose cambieranno nei prossimi giorni e se SEGA distribuirà la demo anche in Occidente. Del resto la compagnia ha investito molto sulla localizzazione, volendo assicuare una pubblicazione in simultanea a livello globale.

Ricordiamo che Lost Judgement sarà disponibile a partire dal 24 settembre su console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Se Takayuki Yagami sarà nuovamente protagonista dell'avventura principale, il suo assistente Kaito sarà invece al centro del DLC dell'atteso action game. Se siete curiosi di approfondire tutti gli altri aspetti del nuovo gioco di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lost Judgement.