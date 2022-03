Lost Judgment: annunciato con tante immagini il DLC The Kaito Files

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono tornati a parlare di Lost Judgment, il quale si prepara ad accogliere una nuova espansione con protagonista Kaito, personaggio conosciuto nel corso della storia.

L'espansione in questione prende il nome di The Kaito Files, la quale non è altro che un contenuto aggiuntivo che va ad espandere la trama di Lost Judgment con quattro capitoli extra. Al centro del DLC troviamo Masaharu Kaito dell'agenzia investigativa Yagami, personaggio che si trova a dover affrontare un vecchio caso legato al suo passato. Nel corso delle missioni aggiuntive, i giocatori potranno utilizzare sia la tecnica investigativa di Kaito, che prende il nome di Primal Focus, che i sue due particolari stili di combattimento bestiali per mettere a tacere chiunque gli ostacoli la strada.

The Kaito Files è in arrivo il prossimo 28 marzo 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sebbene il contenuto in questione verrà messo in vendita separatamente per i possessori del gioco, gli utenti che hanno acquistato il Season Pass o l'Ultimate Edition di Lost Judgment potranno scaricare gratuitamente il DLC.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla trama dell'espansione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Lost Judgment.