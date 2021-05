Lost Judgment avrà un Season Pass con una storia aggiuntiva e vari DLC

Dopo settimane di rumor e speculazioni, SEGA ha finalmente annunciato Lost Judgment, secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza con protagonista Takayuki Yagami, un avvocato caduto in disgrazia che si reinventa detective per perseguire la sua redenzione.

Lost Judgment verrà lanciato il prossimo 24 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e mentre attendiamo la conferma dell'esistenza di una versione PC, dal PlayStation Store emergono nuove informazioni sul supporto post-lancio del gioco, che si preannuncia ricco. A quanto pare, SEGA proporrà un vero e proprio Season Pass, una novità assoluta per la serie Yakuza, che in passato aveva al massimo ricevuto dei piccoli DLC con oggetti speciali e sbloccabili vari. Secondo la descrizione, il Season Pass di Lost Judgment offrirà una storia aggiuntiva (anche questa una novità per Yakuza), e una serie di pacchetti chiamati "Detective Life Fun Pack" e "School Stories Fun Pack", il cui contenuto piò essere facilmente immaginato. Il Season Pass potrà essere acquistato singolarmente oppure ottenuto assieme al gioco comprando la Deluxe Edition di Lost Judgment.

In attesa di tornare a Kamurocho e Yokohama, ricordiamo che il primo capitolo, Judgment, è appena arrivato su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.