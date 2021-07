Lost Judgment in azione: il nuovo gameplay ci porta a Yokohama, tra scuole e combattimenti

Dopo aver presentato tutti i dettagli sulle diverse edizioni di Lost Judgment, il team di sviluppo rende disponibile un interessante approfondimento dedicato al titolo, in arrivo questo autunno.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, un filmato propone nello specifico una ricca intervista al General Director Toshihiro Nagoshi e a Takuya Kimura, interprete del protagonista Takayuki Yagami, ma non solo. Il video accoglie infatti anche molteplici sequenze di gameplay inedito tratto da Lost Judgment, che presentano diversi aspetti della nuova produzione firmata dagli autori della serie Yakuza.

Tra gli elementi proposti, possiamo citare una sequenza ambientata in una scuola superiore del Giappone. In questa fase, Yagami si confronta con diversi studenti e con il particolare contesto, alla ricerca di indizi che possano aiutarlo nelle sue indagini. Spazio anche all'esplorazione proposta da Lost Judgment, con sequenze dedicate alla Yokohama virtuale del titolo. Non mancano infine minigiochi e uno sguardo al combat system.

Il sequel di Judgment approderà sul mercato console il prossimo 24 settembre 2021, con release attesa su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Incerta invece, almeno per il momento, una versione PC di Lost Judgment, con un recente report che suggerisce possibili controversie su questo punto tra SEGA e l'agenzia che rappresenta l'attore Takuya Kimura.