Lost Judgment in azione: indagini e scontri in un'ora di gameplay

In attesa di poter esplorare la Yokohama di Lost Judgment in prima persona, i giocatori hanno ora una nuova occasione per dare uno sguardo alle caratteristiche del titolo SEGA.

La produzione è infatti stata al centro di una ricca presentazione affidata dagli sviluppatori alla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese. Quest'ultima ha di conseguenza potuto trasmettere in diretta circa un'ora di gameplay di Lost Judgment. Purtroppo, l'intero appuntamento è stato condotto esclusivamente in lingua giapponese, ma ciò non impedisce al pubblico di potersi fare comunque un'idea di alcune delle meccaniche che contraddistingueranno il gioco.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video gameplay dedicato a Lost Judgment si presenta come decisamente ricco. Oltre ad alcune sequenze narrative, include infatti anche scontri, indagini e momenti di semplice esplorazione della città nipponica. Takayuki Nagami, ormai ex avvocato difensore, torna nel sequel di Judgment in qualità di detective privato, determinato a far luce su di un caso di omicidio inquietante e pericoloso. Come già segnalato dal team di Ryu Ga Gotoku, in Lost Judgment non mancheranno tematiche forti e complesse, per un'esperienza dal mood estremamente maturo.



Manca al momento la data di lancio precisa, ma l'opera SEGA resta attesa per l'autunno 2021 su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ancora incerta, invece, una versione PC di Lost Judgment.