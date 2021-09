Lost Judgment in azione su PS5: i primi 16 minuti di gameplay per lo spin-off di Yakuza

Anticipata da una serie di indiscrezioni, è ormai ufficialmente disponibile la Demo di Lost Judgment su console. Il contenuto, pubblicato da SEGA venerdì 10 settembre, risulta infatti accessibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Con l'obiettivo di offrire un primo piccolo assaggio della seconda avventura investigativa di Takayuki Yagami, il team di Ryu Ga Gotoku ha reso disponibile una versione di prova del gioco nipponico. L'avventura, che prende il via nel dicembre 2021 tra le strade di Yokohama, riporta al centro della scena l'ormai ex avvocato difensore protagonista del precedente Judgment.

Costretto ad indagare su di una strana sovrapposizione tra accuse di omicidio e di molestie sessuali, il protagonista è chiamato a cimentarsi in una nuova e impegnativa ricerca della verità nei panni di detective privato. Per presentare le caratteristiche e le atmosfere dell'edizione next gen di Lost Judgment, la redazione di Game Spot ha proposto un ricco video gameplay, che introduce i primi 16 minuti di gioco dell'opera SEGA: trovate il ricco filmato in apertura a questa news.

Ricordiamo che i giocatori in ansiosa attesa del sequel potranno esplorare Yokohama a partire dal prossimo 24 settembre 2021, con pubblicazione di Lost Judgment attesa sui lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.