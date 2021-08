Lost Judgment: botte da orbi nelle nuove immagini con Yagami e il suo cane Shiba

I ragazzi dello studio Ryu Ga Gotoku riaprono una finestra sulla dimensione action ruolistica di Lost Judgment con una galleria immagini che vede per protagonisti Yagami e il suo inseparabile cane, un cucciolone di razza Shiba Inu che si rivelerà particolarmente utile anche nelle fasi esplorative e investigative.

L'ultima fatica digitale di SEGA e dello studio che ha dato forma alla storica serie di Yakuza ci porterà a Tokyo e Yokohama per confrontarci con la malavita locale nei panni di Yagami, un detective che darà la caccia ai cattivi facendo sfoggio delle arti marziali apprese in gioventù e dei trucchi da investigatore maturati in accademia.

Tra un interrogatorio e l'altro, la ricerca della verità passerà quindi per l'immancabile scontro con gli sgherri al servizio dei boss della malavita: sarà proprio in questi frangenti che Yagami dovrà fare appello a tutta la sua esperienza nel combattimento per attaccare i nemici e restituire i colpi ricevuti con la grazia delle posizioni della gru, della tigre e del serpente.

Sia nei combattimenti che nelle fasi investigative, Yagami potrà servirsi del suo cane per rintracciare furtivamente i sospetti e infiltrarsi per ottenere le prove con cui venire a capo dei casi affidati al nostro alter-ego. Il lancio del sequel di Judgment è previsto per il 24 settembre su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non sono ancora chiare, invece, le intenzioni di SEGA per l'eventuale porting PC del titolo: nell'attesa di ricevere ulteriori delucidazioni, vi rimandiamo al nostro speciale su Lost Judgment a firma di Giuseppe Carrabba.