Lost Judgment debutta al quarto posto in UK, Death Stranding PS5 fuori dalla Top 10

Lost Judgment di SEGA parte bene nel Regno Unito, il gioco ha debuttato al quarto posto della classifica britannica, con il 62% delle copie vendute su PS5 e il 28% su PS4 per un totale del 90% di unità vendute sulle piattaforme PlayStation.

Lost Judgment non può però nulla contro l'offensiva Nintendo, con la casa di Kyoto che piazza ben due giochi sul podio (Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons) con Minecraft Nintendo Switch Edition a completare il terzetto dei giochi più venduti in Inghilterra la scorsa settimana.

Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons Lost Judgment Deathloop Grand Theft Auto V Super Mario 3D World + Bowser's Fury F1 2021 Marvel's Spider-Man Miles Morales WarioWare: Get It Together!

Deathloop scende al quinto posto dopo aver debuttato in prima posizione, Marvel's Spider-Man Miles Morales torna in Top 10 al nono posto mentre Death Stranding Director's Cut è fuori dalle prime dieci posizioni e debutta all'undicesimo posto.

Il gioco di Hideo Kojima non sembra aver fatto particolare presa sul pubblico generalista nella sua riedizione per PlayStation 5 ma c'è da dire come sulle vendite (apparentemente non esaltanti) pesi anche la relativamente scarsa diffusione di PS5 in Gran Bretagna a causa degli ormai noti problemi di produzione e distribuzione che vanno avanti da molti mesi.